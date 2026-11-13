За счет Кумтора на Иссык-Куле будут оплачивать учебу и покупать жилье

В Иссык-Кульской области средства Фонда развития региона разрешили направлять на оплату обучения студентов, строительство и приобретение служебного жилья. Постановление № 754 от 12 ноября 2026 года подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в положение о Фонде развития Иссык-Кульской области, действующее с 2011 года. Поправки предусматривают новые направления использования средств, поступающих от компании «Кумтор Голд Компани».

Согласно постановлению, после поступления от компании отчислений в размере 1 процента Центральное казначейство Министерства финансов должно в течение 3 рабочих дней конвертировать полученные доллары в сомы и перечислить их на специальный казначейский счет фонда.

При этом все поступившие средства — 100 процентов — должны направляться на дальнейшее социально-экономическое развитие Иссык-Кульской области.

Одним из главных нововведений стала возможность оплачивать обучение студентов за счет фонда. Речь идет о тех, кто учится на контрактной основе. Однако предусмотрено обязательное условие: студент должен заключить договор, согласно которому после окончания учебы обязуется отработать на территории Иссык-Кульской области не менее 5 лет.

Таким образом, регион сможет финансировать подготовку специалистов с условием их последующего трудоустройства в области.

Еще одно изменение касается обеспечения жильем. Средства фонда теперь разрешено использовать на строительство или приобретение служебных жилых домов и квартир.

Кроме того, расширены возможности финансирования бизнес-проектов, способствующих социально-экономическому развитию региона и формированию бюджетных доходов.

Такие проекты должны получить одобрение наблюдательного совета фонда. При этом изменить их целевое назначение можно будет только с согласия совета.

Отметим, что Фонд развития Иссык-Кульской области финансируется в том числе за счет отчислений от деятельности Кумтора. Его средства направляются на реализацию проектов регионального значения.

Постановление вступит в силу через 10 дней.