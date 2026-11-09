Садыр Жапаров заявил, что «Кумтор» будет работать до 2050 года

Все месторождения полезных ископаемых в Кыргызстане государство намерено разрабатывать самостоятельно. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с избирателями.

Отдельно глава государства прокомментировал сообщения о возможной остановке рудника «Кумтор» в 2032 году. По его словам, предприятие продолжит работу, а добыча на месторождении будет вестись до 2050 года.

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Президент пояснил, что в ближайшие годы золотосодержащая руда на одном из карьеров «Кумтора» — Центральном — будет исчерпана. Однако это не означает остановку всего предприятия.

«Более 100 единиц тяжелой горной техники, работающей сейчас на карьере, мы хотим в дальнейшем направить на разработку месторождения Жетим-Тоо», — сообщил Садыр Жапаров.

Он также призвал граждан ориентироваться на официальные источники информации и не доверять сообщениям о прекращении работы Кумтора в 2032 году.