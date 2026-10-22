Критические уязвимости в PHP. Депутат ЖК надеется, что госсайты защищены

В мире обнаружены две критические уязвимости в PHP — технологии, на которой работают миллионы сайтов, в том числе государственных. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, эти уязвимости могут позволить злоумышленникам проникать на серверы без пароля, похищать персональные данные и даже получать контроль над сайтами.

«Надеюсь, что ГКНБ, управление делами президента, которому переданы функции упраздненного Министерства цифрового развития, а также кабмин уже приняли необходимые меры для защиты государственных сайтов и персональных данных наших граждан», — пишет нардеп.

От отметил, что угроза настолько серьезная, что в ряде европейских стран государственные сайты временно отключали для устранения проблемы. 21 октября разработчики PHP выпустили экстренные обновления безопасности.

«В Кыргызстане через «Түндүк», налоговые сервисы, государственные реестры и другие информационные системы проходят персональные данные миллионов граждан. Очень надеюсь, что ответственные органы оперативно проверили эти системы и устранили возможные уязвимости. Цифровизация открывает большие возможности, но чем больше данных граждан хранит государство, тем выше его ответственность за их безопасность», — резюмировал Бекешев.