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Трансляции в прямом эфире станет опасно доверять ИИ из-за новой разработки

23:48, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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Корпорация Microsoft подала патентную заявку на технологию искусственного интеллекта, способную изменять речь человека во время видеотрансляций или сеансов дополненной реальности. Нейросеть в режиме реального времени удаляет слова-паразиты, сглаживает запинки или переводит аудиодорожку на другой язык, синхронно корректируя движения губ говорящего, пишет портал @hi-tech.

Возможности системы и задержка трансляции

Разработка под названием Near Real-Time Artificial Intelligence (AI) Enhancement of Video or Augmented Reality (AR) Presentations of Live Events охватывает несколько сценариев применения. Помимо перевода речи и ликвидации пауз, система заменяет звуковой ряд и визуально подрисовывает губы под новые слова.

Трансляция готового видеоряда зрителю поступает с технологической задержкой, которая составляет от одной до 10 секунд по сравнению с реальным временем. Подобный буфер необходим искусственному интеллекту для обработки аудиопотока и синхронизации видеокадров.

Статус патента и потенциальные риски

Юридический статус патентной заявки пока остается неопределенным. По одним данным, патентное ведомство США отклонило первоначальную формулу изобретения 29 июля 2026 года, оставив возможность для доработки документов. Другие источники указывают на одобрение заявки в ожидании уплаты итоговой пошлины.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных инструментов в прямые эфиры создаст риски масштабных подделок, поскольку зрители не смогут отличить реальное выступление от сгенерированного ИИ контента без дополнительных средств проверки. Корпорация пока не раскрывает планы по коммерческому внедрению технологии.

  • Технологии синхронизации движения губ под измененную звуковую дорожку (визуальный дубляж) активно применяют в киноиндустрии для локализации фильмов на иностранные языки, однако их адаптация под формат прямых эфиров требует принципиально новых вычислительных мощностей из-за жестких ограничений по времени задержки.

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