КР взяла серебро на чемпионате по спортивному туризму на конных дистанциях

В Кыргызстане завершился первый в истории страны чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях.

Как сообщили в Федерации спортивного туризма, соревнования прошли с 26 по 30 октября в Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль.

Отмечается, что в чемпионате приняли участие сборные пяти стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана и Германии.

Спортсменам предстояло продемонстрировать не только мастерство верховой езды, но и физическую выносливость, тактическую подготовку, навыки ориентирования и умение действовать в стрессовых ситуациях на разных дистанциях.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

первое место — Россия;

второе — Кыргызстан;

третье — Казахстан.

КР на чемпионате представляла национальная сборная из шести спортсменов — трех мужчин и трех женщин.

В федерации отметили, что успешное проведение первого в истории независимого Кыргызстана чемпионата мира по спортивному туризму на конных дистанциях подтвердило возможности страны принимать международные спортивные соревнования и способствовать развитию нового для широкой аудитории направления спортивного туризма.