Для удобства болельщикам. Кыргызский футбольный союз запустил сайт соревнований

Кыргызский футбольный союз запустил официальный сайт соревнований КФС.

Как отметили в КФС, он создан для удобного и оперативного доступа к информации о турнирах, проводимых под эгидой Союза.

«Новый сайт позволит болельщикам, представителям клубов, специалистам и всем любителям футбола следить за ходом соревнований, получать актуальную информацию о матчах и оперативно узнавать об изменениях в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Сейчас платформа содержит полную информацию о матчах Высшей лиги Кыргызской Республики сезона-2026. В дальнейшем функционал сайта будет расширяться, а его охват — увеличиваться за счет включения других турниров, в том числе соревнований профессиональных лиг, детско-юношеского, женского и футзала.

Запуск сайта соревнований является частью системной работы Кыргызского футбольного союза по цифровизации футбольной инфраструктуры, обеспечению доступа к информации о турнирах и формированию единого цифрового пространства кыргызского футбола, указали в КФС.

Платформа доступна по ссылке: https://tournaments.kfu.kg/