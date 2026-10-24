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Казахстан подал заявку на проведение Евро-2030 по футзалу

17:11, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Казахстан подал заявку на проведение Евро-2030 по футзалу. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что число заявок на проведение Евро-2030 стало рекордным. Помимо Казахстана, принять турнир хотят Хорватия, Финляндия, Франция, Грузия, Польша и Испания.

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Исполнительный комитет УЕФА должен назначить принимающую ассоциацию в сентябре 2027 года, говорится в пресс-релизе.

Ранее Казахстан выиграл право на проведение нескольких крупных мероприятий УЕФА в ближайшие годы.

В 2027 году Астана примет 51-й Конгресс УЕФА, а также финальную стадию чемпионата Европы — 2027 по футзалу среди юношей до 19 лет.

В 2028 году на стадионе «Астана Арена» состоится матч за Суперкубок УЕФА.

Сборная Казахстана по футзалу входит в топ-10 мирового рейтинга. Алматинский «Кайрат» дважды выигрывал Кубок УЕФА по футзалу, а национальная команда доходила до полуфинала чемпионата мира и завоевала бронзу чемпионата Европы. Сейчас казахстанская сборная занимает восьмую строчку в мировом рейтинге и продолжает борьбу за выход на ЧМ-2028.

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