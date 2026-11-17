В Лиге наций УЕФА определились семь из восьми участников четвертьфинальной стадии.

В заключительном туре игр в группе А2 сборная Германии со счетом 5:0 разгромила в Берлине команду Нидерландов, которая в предыдущем туре выиграла у греков 7:0.

Дубль оформил Флориан Вирц (60-я, 71-я минуты), голы также забили Дерри Шерхант (41), Нико Шлоттербек (65) и Браян Груда (78).

Футболисты Греции одолели в Волосе аутсайдера турнира команду Сербии — 1:0. По дополнительным показателям команда на третьем месте.

Итоговое положение: Германия — 11 очков, Нидерланды — 11, Греция — 11, Сербия — 0.

Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании, Франции, Бельгии и Португалии.

Последний четвертьфиналист станет известен вечером 17 ноября после заключительных встреч в четверке А4. Сборная Дании в Копенгагене встретится с Норвегией.