Франция, Англия, Испания, Бельгия вышли в 1/4 финала Лиги наций

После очередных матчей шестого тура определились еще четыре участника четвертьфинальной стадии Лиги наций УЕФА.

Победителем группы А1 стала сборная Франции, которая в Бордо обыграла соперников из Турции со счетом 2:1.

Турецкие футболисты потерпели шесть поражений в шести играх.

Второе место заняли фуболисты Бельгии, разгромившие в Брюсселе итальянцев со счетом 4:1. Итоговое положение: Франция — 13 очков, Бельгия — 12, Италия — 10, Турция — 0.

Ранее в четвертьфинал прошли сборные Англии, Испании и Португалии.

Положение команд после пяти туров: Нидерланды — 11 очков, Греция — 8, Германия — 8, Сербия — 0.

Последний четвертьфиналист станет известен 17 ноября после заключительных встреч в четверке А4. Сборная Дании в Копенгагене встретится с Норвегией, а в Кардиффе футболисты Уэльса будут соперничать с португальцами.

Положение команд: Португалия — 12, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3.