Компания Neuralink впервые применит имплантат, который позволит видеть слепым

Имплант Blindsight для восстановления зрения готов к применению и ждет одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом в соцсети X написал глава разработавшей эту технологию компании Neuralink Илон Маск.

«Устройство готово с инженерной точки зрения. Просто ждем одобрения регулятора», — указал он.

По словам Илона Маска, имплант позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел.

Blindsight работает иначе, чем первый имплант компании: он не считывает сигналы мозга, а записывает в него визуальную информацию. Изображение с камеры передается в зрительную кору, минуя поврежденные глаза и зрительный нерв.

В сентябре 2024 года FDA присвоило устройству статус прорывной технологии. Такой статус ускоряет рассмотрение, но не означает признания импланта безопасным или эффективным и не разрешает его продажу. Устройство пока находится в статусе экспериментального.

Ранее компания проводила длительные испытания на животных: к середине 2025-го одна обезьяна носила имплант три года.