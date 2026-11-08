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24.kg

Tesla прекратит выпуск Cybertruck в 2027 году

11:03, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Tesla прекратит выпуск Cybertruck в 2027 году, пишет телеграм-канал «Контекст».

Глава компании Илон Маск написал в X, что это решение позволит нарастить выпуск двухместного роботакси Cybercab, которые получили разрешение на эксплуатацию без водителя.

«Мы будем выпускать Cybertruck еще восемь или девять месяцев, но затем Tesla нужно сосредоточиться на масштабировании Cybercab. Другого такого автомобиля больше не будет», — говорится в посте.

В ответ на комментарий пользователя, Маск назвал Cybertruck «лучшим автомобилем, когда-либо созданным Tesla», а завершение его производства — «концом эпохи». Завод в Остине — единственная известная площадка Tesla, оснащенная оборудованием для производства электропикапа.

Как пишет The Wall Street Journal, таким образом, Tesla переходит от продажи традиционных автомобилей к автономным транспортным средствам и робототехнике.

По данным Motor Intelligence, с момента начала поставок Cybertruck в 2023 году было продано менее 73 тысячи 000 таких автомобилей. До выхода модели на рынок Маск рассчитывал на ежегодные продажи в объеме 250 тысяч автомобилей

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