Состояние Илона Маска сократилось после выборов в США

Состояния американских миллиардеров Илона Маска, главы Nvidia Дженсена Хуанга и сооснователя Oracle Ларри Эллисона за один день сократились в общей сложности на 104,9 миллиарда долларов. Причиной стало падение акций технологических компаний после промежуточных выборов в США. Об этом 6 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллиардеров.

Больше всех потерял Илон Маск — его состояние за 5 ноября уменьшилось на 79,7 миллиарда долларов.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг лишился 15,1 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 150,9 миллиарда долларов. Из-за падения стоимости акций предприниматель выбыл из десятки богатейших людей мира, опустившись с девятого на тринадцатое место в рейтинге Bloomberg.

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон потерял 10,1 миллиарда долларов.

Напомним, промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом, одержав победы в том числе в штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.