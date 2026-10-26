Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, заявил Илон Маск.

«Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара», — написал он в своем аккаунте в Х.

По его мнению, удар по спутникам приведет к возникновению множества обломков и «сделает невозможным использование космоса».

Киев заявлял, что США предупреждали о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

От этой спутниковой системы зависят связь между военнослужащими ВСУ и подключение операторов к беспилотникам. Главным последствием отключения стал срыв уже подготовленных украинских атак по территории России. В минувшие выходные власти Украины проинформировали, что Starlink заработал в полном объеме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью NPR, что администрация Дональда Трампа предупредила о возможном прекращении обмена разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.