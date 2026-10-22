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24.kg

Хотел взять, но дорого. На стоимость аренды земли в Бишкеке пожаловался депутат

15:15, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Вопрос стоимости аренды муниципальной земли в Бишкеке рассмотрели сегодня на заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

В комиссию поступило обращение гражданина, которому повысили аренду на землю в Свердловском районе на 156 процентов. 

По словам депутата Эдика Досиева, этот вопрос поднимается с весны. «Как вы можете так резко повышать арендную плату? Каким положением руководствовались?» — уточнил он.

Начальник четвертого управления (бывшее управление муниципальной собственности) Марлен Айбеков проинформировал, что раньше аренда гражданину обходилась в 46,8 тысячи сомов в год, а после продления договора на пять лет она составила 120 тысяч сомов в год.

Чиновник отметил, что, согласно положению № 110, комиссия имеет право самостоятельно устанавливать арендную плату.

«Бывший начальник управления сама признала, что это неправильно, обещала отработать вопрос и взять его на контроль, но все осталось без изменений. Есть стенограмма», — возмутился Эдик Досиев.

Ситуацию прокомментировал первый вице-мэр Бишкека Кубанычбек Иманалиев: «Я тоже много лет был председателем земельной комиссии — вносится предложение установить аренду в том или ином размере. Арендатор имеет полное право согласиться с решением либо отказаться. Думаю, в этом случае было так же. Комиссия может еще раз рассмотреть обращение.

Вопрос должен приниматься на основании показателей инфляции. Комиссия может запросить информацию по росту инфляции у Нацстаткомитета — с периода заключения договора до периода продления. Комиссия — это не люди с улицы, а экспертный совет, компетентные лица».

Депутат Адилет Ибраев считает, что нужно пересмотреть положение. «Можно повысить на 10 процентов, на 20, но не на 156. Нужно права горожан, наших налогоплательщиков тоже учитывать. Они заплатят аренду, но повысят цены на услуги и товары для конечного потребителя, и опять же пострадают горожане. Все взаимосвязано», — сказал он.

С ним согласился и депутат Руслан Шаршенбай уулу.

«Есть места, где не на 150 процентов, а на все 400 или 600 процентов повышаете стоимость аренды. Надо учитывать целевое назначение участка (коммерческий или социальный). Чем вы руководствуетесь? Вы смотрите краткосрочно — главное пополнить бюджет сегодня, а на будущее не анализируете. Если будет не выгодно, то никто не станет брать в аренду муниципальную землю по таким ценам.

Цена должна быть конкурентоспособной. У частников даже дешевле, хотя раньше именно у муниципалитета всегда было дешевле, все поэтому и шли к мэрии. А сейчас у вас подъем за подъемом, дальше нам уже не выгодно брать. Я тоже иногда хочу где-то арендовать землю. Смотришь цены — нереально дорого», — отметил нардеп.

Председатель комиссии посоветовал депутатам внести свои предложения, чтобы горкенеш мог утвердить изменения в положение.

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