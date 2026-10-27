Футболист «Баварии» Гарри Кейн впервые завоевал «Золотой мяч»
Футболист «Баварии» Гарри Кейн впервые завоевал «Золотой мяч». Этот приз традиционно вручается лучшему футболисту мира по окончании сезона по версии французского журнала France Football.
В этом году больше всего наград собрала Испания.
Лучшим бомбардиром стал капитан сборной Англии Гарри Кейн, забивший в минувшем сезоне 12 голов за сборную и 61 — за «Баварию». Британские футболисты не получали «Золотой мяч» 25 лет.
У женщин лучшей названа нападающая сборной Испании Алексия Путельяс, в составе «Барселоны» собравшая в этом сезоне титулы чемпионов Испании, победителей Лиги чемпионов УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Это ее третий «Золотой мяч» в карьере.
Награду лучшему молодому игроку также в третий раз получил форвард «Барсы» 19-летний Ламин Ямаль, выигравший со сборной Испании чемпионат мира. Викки Лопес, нападающая «Барселоны» и сборной Испании, второй раз подряд получила приз в женской категории.
Лучшими тренерами мужских и женских команд жюри выбрало Луиса де ла Фуэнте, тренера сборной Испании, и наставника женской «Барселоны» Пере Ромеу. Награда «Клуб года» в женском футболе тоже досталась «Барселоне», в мужском лучшим был признан парижский «ПСЖ».
Юбилейная церемония впервые прошла в Лондоне, а не в Париже.
Напомним, впервые «Золотой мяч» вручен в 1956 году и до сих пор остается одной из самых престижных наград в мировом футболе.