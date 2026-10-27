Футболист «Баварии» Гарри Кейн впервые завоевал «Золотой мяч». Этот приз традиционно вручается лучшему футболисту мира по окончании сезона по версии французского журнала France Football.

В этом году больше всего наград собрала Испания.

Лучшим бомбардиром стал капитан сборной Англии Гарри Кейн, забивший в минувшем сезоне 12 голов за сборную и 61 — за «Баварию». Британские футболисты не получали «Золотой мяч» 25 лет.

У женщин лучшей названа нападающая сборной Испании Алексия Путельяс, в составе «Барселоны» собравшая в этом сезоне титулы чемпионов Испании, победителей Лиги чемпионов УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Это ее третий «Золотой мяч» в карьере.

Награду лучшему молодому игроку также в третий раз получил форвард «Барсы» 19-летний Ламин Ямаль, выигравший со сборной Испании чемпионат мира. Викки Лопес, нападающая «Барселоны» и сборной Испании, второй раз подряд получила приз в женской категории.

Лучшими тренерами мужских и женских команд жюри выбрало Луиса де ла Фуэнте, тренера сборной Испании, и наставника женской «Барселоны» Пере Ромеу. Награда «Клуб года» в женском футболе тоже досталась «Барселоне», в мужском лучшим был признан парижский «ПСЖ».

Юбилейная церемония впервые прошла в Лондоне, а не в Париже.

Напомним, впервые «Золотой мяч» вручен в 1956 году и до сих пор остается одной из самых престижных наград в мировом футболе.