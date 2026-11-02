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24.kg

Фермеры Кыргызстана смогут купить племенной скот по льготному кредитованию

19:43, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Кыргызстан завезена первая партия из 300 голов племенного скота. Об этом сообщает Минсельхоз.

Благодаря высокому спросу со стороны фермеров вся партия была реализована. Учитывая заинтересованность сельхозпроизводителей, в страну завезена дополнительная партия племенного скота породы абердин-ангус.

Теперь фермеры могут воспользоваться этой возможностью, обратившись в ОАО «Кыргыз Агрохолдинг», приобрести племенной скот мясного направления, увеличить поголовье и расширить свое хозяйство.

Кроме того, фермерам предоставляется возможность получить льготный кредит под 3 процента годовых.

  • Срок кредитования — до пяти лет;
  • льготный период — до 12 месяцев;
  • до 500 тысяч сомов — без залога;
  • от 500 тысяч до 20 миллионов сомов — под залог.

Для получения кредита необходимо обратиться в «АБанк» или «Элдик Банк».

Основная цель данной инициативы — переход от количественных показателей к качественным в животноводстве, увеличение доли племенного скота, повышение объемов и качества производства мяса, а также развитие отечественного животноводства.

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