Фермеры Кыргызстана смогут купить племенной скот по льготному кредитованию

В Кыргызстан завезена первая партия из 300 голов племенного скота. Об этом сообщает Минсельхоз.

Благодаря высокому спросу со стороны фермеров вся партия была реализована. Учитывая заинтересованность сельхозпроизводителей, в страну завезена дополнительная партия племенного скота породы абердин-ангус.

Теперь фермеры могут воспользоваться этой возможностью, обратившись в ОАО «Кыргыз Агрохолдинг», приобрести племенной скот мясного направления, увеличить поголовье и расширить свое хозяйство.

Кроме того, фермерам предоставляется возможность получить льготный кредит под 3 процента годовых.

Срок кредитования — до пяти лет;

льготный период — до 12 месяцев;

до 500 тысяч сомов — без залога;

от 500 тысяч до 20 миллионов сомов — под залог.

Для получения кредита необходимо обратиться в «АБанк» или «Элдик Банк».

Основная цель данной инициативы — переход от количественных показателей к качественным в животноводстве, увеличение доли племенного скота, повышение объемов и качества производства мяса, а также развитие отечественного животноводства.