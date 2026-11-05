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Новые требования к частным самолетам и вертолетам вводят в Кыргызстане

12:32, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане подготовили новую редакцию авиационных правил для самолетов и вертолетов, выполняющих международные полеты вне коммерческих авиаперевозок. Документ разработало Государственное агентство гражданской авиации для приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами безопасности.

Проект приказа предусматривает обновление правил эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения, включая частные самолеты и вертолеты.

Одним из нововведений станет рекомендация оснащать крупные и турбореактивные самолеты специальными системами предупреждения о возможном выкатывании за пределы взлетно-посадочной полосы (ROAAS). Такое оборудование должно помогать экипажам своевременно выявлять риски при посадке.

Кроме того, предлагается обновить требования к подготовке пилотов, техническому состоянию воздушных судов, бортовому оборудованию, навигационным системам и полетной документации.

Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана предлагает усилить защиту информации, записываемой бортовыми самописцами самолетов и вертолетов — так называемыми черными ящиками. 

В частности, записи переговоров пилотов и параметров полета, их расшифровки предлагается использовать исключительно в целях обеспечения безопасности полетов.

Будут уточнены требования к планированию международных рейсов, учету погодных условий, действиям экипажа во время полета и применению электронных полетных планшетов.

В Госагентстве гражданской авиации пояснили, что действующие правила не в полной мере учитывают развитие современных авиационных технологий и обновленные международные стандарты.

Новая редакция разработана с учетом поправки № 43 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), принятой 27 марта 2026 года.

Документ направлен на устранение замечаний, выявленных по результатам международных авиационных аудитов и оценочных миссий.

Согласно справке-обоснованию, проект проходил общественное обсуждение с 11 по 26 сентября 2026 года. Замечаний и предложений по нему не поступило.

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