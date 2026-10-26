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Дорогу Ош — Кара-Суу сделают четырехполосной

13:45, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Ошской области продолжается реконструкция трассы Ош — Кара-Суу. Участок протяженностью 18,69 километра полностью обновят и расширят до 22 метров, превратив его в четырехполосную дорогу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Автодорога относится к транспортным маршрутам международного значения, поэтому ее реконструируют с учетом потребностей интенсивного движения, в том числе большегрузного транспорта.

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На проезжую часть уложат два слоя асфальта: нижний толщиной 9 сантиметров и верхний — 6 сантиметров. Общая толщина асфальтового покрытия составит 15 сантиметров.

По обеим сторонам дороги также построят тротуары и велодорожки шириной по 3 метра.

В настоящее время на объекте задействованы 120 единиц специальной техники и 150 работников.

В рамках проекта предусмотрено строительство четырех мостов. Три из них уже полностью завершены, на четвертом продолжаются строительные работы.

Реконструкция автодороги Ош — Кара-Суу направлена на улучшение транспортного сообщения, увеличение пропускной способности и повышение безопасности дорожного движения.

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