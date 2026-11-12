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24.kg

В Кыргызстане станет больше платных дорог. Какие трассы войдут в список

18:20, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане планируют расширить сеть платных автомобильных дорог. В перечень новых проектов войдут объездные трассы вокруг Оша и Нооката, а также альтернативная дорога Бишкек — Белогорка — Суусамыр. Об этом на заседании депутатской группы «Ала-Тоо» Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бактылуу Момбеков.

По его словам, на платной основе планируется реализовать несколько крупных дорожных проектов с привлечением частных инвесторов.

В частности, речь идет о строительстве 33-километровой объездной дороги вокруг Оша и 16-километровой объездной трассы Нооката.

Еще один проект — альтернативная автомобильная дорога Бишкек — Белогорка — Суусамыр. По предварительным расчетам, она позволит сократить путь из столицы на юг страны примерно на 150 километров, а время в дороге — ориентировочно на 2 часа.

Кроме того, на условиях платного проезда планируется реализация дорожного проекта в направлении Чон-Курчака. Он предусматривает строительство эстакады с подключением к новой объездной дороге Бишкека.

Предполагается, что строительство будет осуществляться с участием частных партнеров, а затраты инвесторов будут возмещаться в том числе за счет платы за проезд.

В качестве действующего примера платной трассы приводится 16-километровая объездная дорога Узгена, построенная за счет частного инвестора. Проезд по ней для легковых автомобилей стоит 200 сомов. При этом сроки строительства новых дорог, размеры платы за проезд и условия участия инвесторов в представленной информации не уточняются.

Таким образом, речь пока идет о планируемых проектах. Решения о введении платы на конкретных участках и соответствующие тарифы еще предстоит определить.

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