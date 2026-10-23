«Деньги взяли, работать не дали». Президенту пожаловались на мэрию Бишкека

В Бишкеке 39 предпринимателей, по их словам, заплатили около 5–6 миллионов сомов за аренду торговых мест в городских парках, однако так и не смогли нормально начать работу. С жалобой на действия столичной мэрии один из бизнесменов обратился к президенту Садыру Жапарову во время встречи с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Мужчина по имени Турдубай сообщил, что специально приехал из Бишкека, чтобы выступить от имени 39 предпринимателей.

По его словам, летом 2025 года мэрия Бишкека объявила конкурс на предоставление торговых мест в городских парках. Предприниматели приняли в нем участие и на законных основаниях выиграли право аренды.

«39 человек выиграли конкурс и в начале сентября внесли арендную плату сразу за год. В общей сложности мы перечислили около 5–6 миллионов сомов», — рассказал он.

Однако, по утверждению предпринимателя, договоры аренды им выдали с задержкой почти на 2 месяца — ближе к ноябрю, когда торговый сезон уже практически завершился.

Бизнесмены рассчитывали начать работу с наступлением теплой погоды, но столкнулись с новыми проблемами.

Как рассказал заявитель, представители муниципалитета потребовали изменить расположение 5–6 торговых точек, поскольку первоначально выбранные места якобы не устроили руководство города.

Предприниматели согласились и перенесли объекты. Однако после начала работы их торговое оборудование, по словам мужчины, вывезли без предварительного уведомления.

«У нас на руках законные договоры. Мы согласились изменить расположение точек, начали работать, а потом приехали и все погрузили, увезли. Даже не позвонили и не предупредили», — пожаловался он.

На вопрос о причинах демонтажа бизнесменам, по его словам, ответили, что объекты якобы находились не на согласованных местах.

В результате предприниматели утверждают, что потеряли возможность работать в течение всего сезона, несмотря на заранее внесенную арендную плату.

«Получается, нас просто обманули. Конкурс объявили, деньги взяли, а работать не дали. До сих пор мы не можем начать работу», — заявил мужчина.

Выслушав обращение, Садыр Жапаров уточнил, что речь идет о торговых местах в парках Бишкека, предоставленных по итогам муниципального конкурса.

После этого президент попросил записать информацию о заявителе и его обращении.

Официальная позиция мэрии Бишкека по озвученным обвинениям на момент выступления предпринимателя не приводилась.