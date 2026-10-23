USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

«Деньги взяли, работать не дали». Президенту пожаловались на мэрию Бишкека

10:06, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке 39 предпринимателей, по их словам, заплатили около 5–6 миллионов сомов за аренду торговых мест в городских парках, однако так и не смогли нормально начать работу. С жалобой на действия столичной мэрии один из бизнесменов обратился к президенту Садыру Жапарову во время встречи с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Мужчина по имени Турдубай сообщил, что специально приехал из Бишкека, чтобы выступить от имени 39 предпринимателей.

По его словам, летом 2025 года мэрия Бишкека объявила конкурс на предоставление торговых мест в городских парках. Предприниматели приняли в нем участие и на законных основаниях выиграли право аренды.

«39 человек выиграли конкурс и в начале сентября внесли арендную плату сразу за год. В общей сложности мы перечислили около 5–6 миллионов сомов», — рассказал он.

Однако, по утверждению предпринимателя, договоры аренды им выдали с задержкой почти на 2 месяца — ближе к ноябрю, когда торговый сезон уже практически завершился.

Бизнесмены рассчитывали начать работу с наступлением теплой погоды, но столкнулись с новыми проблемами.

Как рассказал заявитель, представители муниципалитета потребовали изменить расположение 5–6 торговых точек, поскольку первоначально выбранные места якобы не устроили руководство города.

Предприниматели согласились и перенесли объекты. Однако после начала работы их торговое оборудование, по словам мужчины, вывезли без предварительного уведомления.

«У нас на руках законные договоры. Мы согласились изменить расположение точек, начали работать, а потом приехали и все погрузили, увезли. Даже не позвонили и не предупредили», — пожаловался он.

На вопрос о причинах демонтажа бизнесменам, по его словам, ответили, что объекты якобы находились не на согласованных местах.

В результате предприниматели утверждают, что потеряли возможность работать в течение всего сезона, несмотря на заранее внесенную арендную плату.

«Получается, нас просто обманули. Конкурс объявили, деньги взяли, а работать не дали. До сих пор мы не можем начать работу», — заявил мужчина.

Выслушав обращение, Садыр Жапаров уточнил, что речь идет о торговых местах в парках Бишкека, предоставленных по итогам муниципального конкурса.

После этого президент попросил записать информацию о заявителе и его обращении.

Официальная позиция мэрии Бишкека по озвученным обвинениям на момент выступления предпринимателя не приводилась. 

Материалы по теме

В Кочкор-Ате планируют запустить НПЗ с 300 рабочими местами

В Бишкеке 16 малообеспеченным семьям выделили по 150 тысяч сомов

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

Депутата ЖК Айбека Алтынбекова обвинили в захвате земли в Базар-Коргоне

Садыр Жапаров пообещал построить 111 школ за один год

Садыр Жапаров призвал беречь пастбища и строить многоэтажные дома

Мэрия Бишкека возмутилась попыткой присвоить заслуги за проведение ярмарки

Дорогу отремонтировали, мэра Бишкека накормили. Все довольны

В Бишкеке 2 гектара сельхозземель отдали под строительство многоэтажек

Обещали ТЭЦ за 300 миллионов долларов. Почему в Бишкеке остановили проект

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18