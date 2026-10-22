Часть Бишкека 23 октября останется без питьевой воды

В некоторых районах столицы 23 октября временно прекратят подачу питьевой воды. Ограничения продлятся с 10.00 до 22.00, сообщили городские власти.

По данным МП «Бишкекводоканал», отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты в границах улиц Айни, Джунусалиева, Гагарина, Абдраимова и проспекта Чингиза Айтматова.

Временное прекращение водоснабжения связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 миллиметров.

«Бишкекводоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за временные неудобства.

Уведомления о плановых и аварийных отключениях также можно получать через приложение «Мой город».