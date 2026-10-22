7 тысяч за тонну. Царикаев проверил точки продажи угля в Бишкеке

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Таалайбеков, известный как Царикаев, провел рейд по точкам продажи угля. Инспекторы проверили цены, точность весов и соблюдение правил торговли.

Во время проверки Таалайбеков пообщался с продавцами и выяснил, по какой цене они продают уголь. Некоторые предприниматели сообщили, что отпускают его по 7 тысяч сомов за тонну, другие назвали цену 7,5 тысячи сомов.

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Один из продавцов объяснил повышение стоимости расходами на доставку угля грузовиками. В ответ Таалайбеков призвал предпринимателей не повышать цены с приближением холодов и не пользоваться ажиотажем.

«Сейчас холода приближаются, люди покупают уголь. Когда угля у населения будет не хватать, нельзя поднимать цену до 7,5–8 тысяч сомов», — отметил он, обращаясь к продавцам.

Отдельное внимание уделили весу угля. Во время проверки одного из мешков весы показали 24 килограмма. Таалайбеков указал, что стандартный мешок обычно весит около 28–30 килограммов, и подчеркнул, что продавцы не должны обманывать покупателей.

«Если сказали, что мешок весит 28 килограммов, значит, он должен весить 28. Нельзя обманывать людей с помощью весов», — заявил глава муниципальной инспекции.

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Предпринимателям также напомнили о необходимости накрывать уголь тентом, чтобы уменьшить распространение пыли и соблюдать санитарные требования. Цель рейда — защитить интересы горожан, обеспечить добросовестную торговлю и не допустить необоснованного повышения цен и обвешивания покупателей в период повышенного спроса на уголь.