«Оптима Банк» отмечен наградой Mastercard
В рамках Mastercard Day — 2026 «Оптима Банк» получил награду «За стабильный рост вместе с Mastercard».
Награда присуждена за последовательное развитие эквайрингового бизнеса и устойчивую положительную динамику по ключевым направлениям сотрудничества.
Среди достижений, отмеченных международной платежной системой, — увеличение объема операций по картам Mastercard через POS-терминалы «Оптима Банка» в торговых точках, а также развитие интернет-эквайринга для предприятий электронной коммерции.
Награда стала признанием достигнутых результатов, укрепления партнерства с Mastercard и вклада «Оптима Банка» в развитие безналичных платежей в Кыргызстане.
«Оптима Банк» — ваш надежный финансовый партнер!
Лицензия НБ КР 018.