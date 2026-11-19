В рамках Mastercard Day — 2026 «Оптима Банк» получил награду «За стабильный рост вместе с Mastercard».

Награда присуждена за последовательное развитие эквайрингового бизнеса и устойчивую положительную динамику по ключевым направлениям сотрудничества.

Среди достижений, отмеченных международной платежной системой, — увеличение объема операций по картам Mastercard через POS-терминалы «Оптима Банка» в торговых точках, а также развитие интернет-эквайринга для предприятий электронной коммерции.

Награда стала признанием достигнутых результатов, укрепления партнерства с Mastercard и вклада «Оптима Банка» в развитие безналичных платежей в Кыргызстане.

«Оптима Банк» — ваш надежный финансовый партнер!

Лицензия НБ КР 018.