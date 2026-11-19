Приоритетным в работе Минводсельхоза остается обеспечение сельскохозяйственных земель поливной водой и обновление ирригационной инфраструктуры.

В 2021–2026 годах из республиканского бюджета на эти цели выделили 19 миллиардов 39,2 миллиона сомов.

За счет этих средств строительные работы проводились на 112 водохозяйственных объектах, 31 объект уже введен в эксплуатацию.

В результате освоено 7 тысяч 102 гектара новых орошаемых земель, а водообеспечение улучшено на площади 71 тысяча 896 гектаров.

Только за девять месяцев 2026 года проектно-изыскательские работы проводились на 67 объектах, строительные работы продолжались на 34 объектах. Кроме того, отремонтировано и очищено 612,6 километра межхозяйственных каналов.

В министерстве отмечают, что все эти меры направлены на создание более благоприятных условий для фермеров, увеличение объемов сельскохозяйственного производства, повышение продуктивности и расширение экспортных возможностей страны.