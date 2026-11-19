Евро вновь обновил годовой минимум, упав ниже отметки в 96 сомов. Российский рубль уверенно пошел в рост. Казахский тенге и китайский юань немного подешевели, курс американского доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4494 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 95,8751 сома (минус 0,35 процента). Новый годовой минимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,72 сома, продажа — 96,71 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0661 сома (плюс 0,58 процента). Уверенный рост после спада на неделе.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,001 сома, продажа — 1,074 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,197 сома (минус 0,05 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1732 сома, продажа — 0,2042 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1184 сома (минус 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,7 сома.

В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.