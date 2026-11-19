За девять месяцев 2026 года из 1,7 миллиарда сомов страховых выплат 56,3 процента (951,8 миллиона сомов) пришлось на возмещения по автотранспорту граждан и имуществу компаний. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

За какие страховые случаи платили

Всего в январе — сентябре в республике зафиксировали 52 тысячи 346 страховых случаев. В сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) — 22 тысячи 74 (или 42,2 процента от всех инцидентов), в добровольном личном страховании от несчастных случаев и болезней — 13,5 тысячи случаев (25,8 процента).

Всего за девять месяцев страховщики выплатили около 1,7 миллиарда сомов.

Более половины всех компенсаций — 951,8 миллиона сомов (56,3 процента) — пришлось на добровольное имущественное страхование (включая 449,9 миллиона сомов по автотранспорту граждан и 408,2 миллиона по имуществу предприятий).

Выплаты по полисам ОСАГО достигли 471,4 миллиона сомов, заняв 27,9 процента от общего объема возмещений.

Договорная база и страховое покрытие

С начала года страховые организации страны заключили более 2,16 миллиона договоров. Из них 88 процентов оформили физические лица. Общая страховая сумма за год выросла на 20,5 процента и достигла 2 триллионов 804,4 миллиарда сомов.

В добровольном страховании заключили 1,1 миллиона договоров. Страховая сумма — 1 триллион 810,3 миллиарда сомов, а поступления взносов — 7,1 миллиарда. Здесь лидируют добровольное страхование имущества хозяйствующих субъектов (700,9 миллиарда сомов) и прочих видов ответственности (648,8 миллиарда).

В обязательном страховании оформили 1 миллион договоров. Страховая сумма достигла 994,1 миллиарда сомов, объем собранных премий — 2,25 миллиарда. В основном это ОСАГО — 718,5 тысячи полисов со взносами на 1,5 миллиарда сомов.

Доходы, прибыль и убытки

По данным Нацстаткома, валовой доход страхового рынка за девять месяцев составил 10,8 миллиарда сомов против 10,6 миллиарда сомов валовых расходов. Основную часть поступлений (86 процентов) обеспечили страховые взносы, объем которых увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом, — 9,3 миллиарда сомов.

Общая прибыль страховых организаций по итогам трех кварталов достигла 697,5 миллиона сомов. Из 20 действующих компаний 15 заработали 752,3 миллиона сомов, из них три получили 54,8 миллиона сомов убытков, еще две показали нулевой результат.