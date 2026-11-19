Одним из приоритетных направлений в деятельности Минводсельхоза стала поддержка племенного животноводства. Для повышения породности и продуктивности скота запущен проект льготного кредитования под 3 процента годовых.

В 2025 году 180 фермеров получили кредиты на общую сумму более 584 миллионов сомов. В 2026 году условия программы были пересмотрены, и по состоянию на 30 октября 238 субъектам выделили 1 миллиард 125,8 миллиона сомов. Освоение средств составило 91,3 процента.

В результате количество племенных животноводческих хозяйств увеличилось со 186 в 2025 году до 232 в 2026-м.

Также за девять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство животноводческой продукции. Производство яиц увеличилось на 148,7 миллиона штук, или на 22,6 процента, мяса — на 12,6 тысячи тонн (3,9 процента), молока — на 34,8 тысячи тонн (2,4 процента), шерсти — на 64,4 тонны (0,5 процента).

Учитывая результаты программы, на расширение льготного кредитования животноводческой отрасли в 2027 году планируется направить 7 миллиардов сомов.