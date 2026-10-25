Обеспечить больницы инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил Жапаров

Проработать вопрос обеспечения больниц городов Таш-Кумыр и Кара-Куль инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил чиновникам президент. Об этом Садыр Жапаров сообщил на встрече с местным населением в ходе своей рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Обеспечить больницы инкубаторами для недоношенных новорожденных поручил Садыр Жапаров

Просьба была озвучена во время общения жителей с главой государства.

По словам одной из женщин, есть случаи преждевременных родов, что связано с осложнениями во время беременности, и новорожденные нуждаются в особом уходе.

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Замглавы Минздрава Тилек Мамадалиев, присутствующий на встрече, проинформировал о том, что возможность приобрести и установить инкубаторы есть.

По его словам, с 2027 года в соответствии с указом президента начнет действовать национальная программа «Үмүт» по внедрению пренатального скрининга на 2025–2030 годы.

Президент поручил подготовить расчеты по необходимому финансированию.

Напомним, программа «Үмүт» предусматривает создание в каждой области одного специализированного скринингового центра на базе крупных организаций здравоохранения, обладающих достаточным кадровым и техническим потенциалом. Эти центры будут отвечать за проведение скринингов для всех беременных женщин области. Обязательным условием является оснащение данных учреждений современными ультразвуковыми аппаратами экспертного класса и автоматическими биохимическими анализаторами, способными обеспечивать необходимый объем тестирований с соблюдением стандартов качества.