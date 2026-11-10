В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

Мурадил Джумадилде уулу ушел с должности председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.

Причины отставки пока не известны.

Напомним, Мурадил Джумадилде уулу впервые возглавил Федерацию профсоюзов в феврале 2024 года, сменив Эмиля Кызаева.

5 сентября 2025-го на XXVII съезде федерации в Чолпон-Ате его повторно избрали председателем. Тогда кандидатуру Джумадилде уулу единогласно поддержали 118 делегатов.

До работы в профсоюзах он занимал должности заместителя председателя Фонда по управлению государственным имуществом, заместителя руководителя ОАО «Кыргызалтын», входил в совет директоров ОАО «Кыргызтелеком».

Его место занял Аидлан Абдылдаев. Ранее он работал в системе профсоюзов. В частности, возглавлял отраслевой профсоюз работников промышленности, коммунально-бытового обслуживания и предпринимательства Кыргызстана.

В июле 2025 года Абдылдаев участвовал во внеочередном съезде отраслевого профсоюза, на котором обсуждали изменения в уставе организации и составе ее руководящих органов.