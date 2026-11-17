В Бишкеке задержан водитель, который сбил отца с дочерью и скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции (УПСМ).

Авария произошла 12 ноября в 6.44 возле дома № 40 по улице Курманалиева. Водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов — отца и дочь, после чего покинул место происшествия.

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По предварительным данным милиции, пытаясь скрыть следы, мужчина передвигался по городу, выбросил SIM-карту мобильного телефона и оставил автомобиль.

Для установления личности водителя сотрудники УПСМ изучили записи камер системы «Безопасный город», а также камер видеонаблюдения, установленных на улицах, в жилых домах, общественном транспорте и других объектах.

13 ноября подозреваемого установили и задержали. Им оказался С.И., 1989 года рождения. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

По уточненной информации о состоянии пострадавших, отцу провели операцию в связи с переломом ноги. У его дочери диагностирован ушиб головного мозга, ее состояние удалось стабилизировать.

В настоящее время оба находятся под наблюдением медицинских работников и получают необходимую помощь.

В УПСМ напомнили, что при ДТП с пострадавшими водитель обязан незамедлительно вызвать скорую помощь и милицию, оказать посильную помощь и оставаться на месте происшествия.

Согласно части 3 статьи 312 Уголовного кодекса Кыргызстана, нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение особо тяжкого вреда здоровью человека, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.