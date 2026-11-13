USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Лицензии, проверки и стажировки. Минюст КР пересматривает правила нотариата

17:22, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в нормативных актах, регулирующих нотариальную деятельность. Документ опубликован на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в приказ Минюста от 29 декабря 2023 года № 218 и признать утратившими силу шесть его подпунктов, которыми утверждены отдельные положения и порядки в сфере нотариата.

Изменения затронут нормативные акты, регулирующие проверку профессиональной деятельности государственных и частных нотариусов, лицензирование частной нотариальной практики, работу единой информационной системы нотариата, деятельность квалификационной комиссии, прохождение стажировки будущими нотариусами и ведение реестра помощников частных нотариусов.

Как поясняют в Министерстве юстиции, необходимость пересмотра документов связана с разграничением полномочий ведомства. Часть нормативных актов утверждена на основании полномочий, делегированных кабмином, тогда как другие документы должны приниматься непосредственно на основании Закона «О нотариате».

В ведомстве подчеркивают, что речь не идет об отмене действующих требований к нотариусам или прекращении регулирования указанных направлений деятельности. Предполагается, что соответствующие положения и порядки будут утверждены отдельными актами Минюста на основании полномочий, прямо предусмотренных законом.

Таким образом, изменения носят преимущественно юридико-технический характер и направлены на приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством. Согласно справке-обоснованию, принятие приказа не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 ноября. Столица на пятом месте

 

Кыргызстанцы завоевали семь медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

 

В Джалал-Абадской области временно закрыли две автодороги

 

Лицензии, проверки и стажировки. Минюст КР пересматривает правила нотариата

 

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Экономика

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

 

Строительство дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол завершат в 2027 году

 

Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов

 

В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»

 

Отразится на Кыргызстане? В России бензин на АЗС дешевеет второй месяц подряд

 

Власть

Садыр Жапаров выслушал просьбы жителей Каракола, Тюпского и Ак-Суйского районов

 

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Страхование жилья от пожаров и бедствий. Кабмин меняет правила

 

Иссык-Куль меняется. Садыру Жапарову представили итоги 5 лет развития

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18