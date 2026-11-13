Лицензии, проверки и стажировки. Минюст КР пересматривает правила нотариата

Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в нормативных актах, регулирующих нотариальную деятельность. Документ опубликован на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в приказ Минюста от 29 декабря 2023 года № 218 и признать утратившими силу шесть его подпунктов, которыми утверждены отдельные положения и порядки в сфере нотариата.

Изменения затронут нормативные акты, регулирующие проверку профессиональной деятельности государственных и частных нотариусов, лицензирование частной нотариальной практики, работу единой информационной системы нотариата, деятельность квалификационной комиссии, прохождение стажировки будущими нотариусами и ведение реестра помощников частных нотариусов.

Как поясняют в Министерстве юстиции, необходимость пересмотра документов связана с разграничением полномочий ведомства. Часть нормативных актов утверждена на основании полномочий, делегированных кабмином, тогда как другие документы должны приниматься непосредственно на основании Закона «О нотариате».

В ведомстве подчеркивают, что речь не идет об отмене действующих требований к нотариусам или прекращении регулирования указанных направлений деятельности. Предполагается, что соответствующие положения и порядки будут утверждены отдельными актами Минюста на основании полномочий, прямо предусмотренных законом.

Таким образом, изменения носят преимущественно юридико-технический характер и направлены на приведение нормативной базы в соответствие с действующим законодательством. Согласно справке-обоснованию, принятие приказа не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.