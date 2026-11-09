Около 100 жителей Чуйской области обратились за бесплатной юридической помощью

Во время встреч президента Садыра Жапарова с населением Чуйской области около 100 граждан получили бесплатные правовые консультации. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Кыргызстана.

По данным ведомства, для оказания юридической помощи были организованы выездные приемные с участием сотрудников центрального аппарата Минюста, Чуй-Бишкекского управления юстиции, службы юридической помощи и департамента пробации.

Приемы граждан прошли в Канте, Токмоке, Кара-Балте, а также в Аламединском, Сокулукском, Иссык-Атинском и Московском районах.

Специалисты консультировали жителей по правовым вопросам, разъясняли положения законодательства и порядок защиты их законных интересов.

Кроме того, от граждан приняли письменные заявления, которые направлены в соответствующие подразделения для изучения и принятия решений в рамках законодательства.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что все поступившие обращения взяты под личный контроль руководства ведомства.