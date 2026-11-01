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Афиша Бишкека на неделю: выставки, мюзиклы и киноновинки

19:00, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

2 ноября. Большой шоу-концерт

Концерт приурочен к 100-летию кыргызского профессионального театра. Открытие программы будет представлено театрализованным шоу, затем выступят популярные исполнители кыргызской эстрады — Асылбек Өзүбеков, Бек Борбиев, Курал Чокоев, Жийдеш Идирисова, Жанар Туратова, Малика Дина, Бегиш, Миран Жанарбаев, Эра, Эламан Каныбеков, Насип Мырза и группа «Мета».

Площадь имени Турдакуна Усубалиева, 17.00.  

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2 ноября. Концерт Леонида Агутина (Россия)

Имя Леонида Агутина давно перестало ассоциироваться только с определенным поколением слушателей. Его песни пережили несколько эпох музыкальной индустрии, сохранив узнаваемый авторский почерк и особую интонацию. За десятилетия работы он сумел пройти путь от молодого исполнителя с необычным звучанием до одного из наиболее узнаваемых авторов песен на русскоязычной сцене.

«Жаштык арена», 20.00.

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2-3 ноября. Турнир по фигурному катанию

Вас ждут красивые выступления фигуристов, завораживающие программы, яркие образы, грация, спортивное мастерство и незабываемые эмоции.

«Городской каток» (улица Льва Толстого).

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3-9 ноября. Международный конкурс артистов балета «Улуу-Элес»

В международном конкурсе примут участие артисты балета, студенты профессиональных хореографических учебных заведений, хореографы-постановщики. На суд взыскательного жюри конкурсанты представят вариации и дуэты из произведений мировой балетной классики, номера современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

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3 ноября. Балет «Чолпон»

Спектакль будет показан в честь торжественного открытия конкурса артистов балета. «Чолпон», созданный российским композитором Михаилом Раухвергером, является одним из самых любимых произведений кыргызских зрителей.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

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3 ноября. Мюзикл «Чолпонум»

«Чолпонум» — музыкальная постановка о настоящей любви, непростых судьбах и глубоких человеческих чувствах. Зрителей ждет трогательный спектакль, отличающийся глубоким содержанием и выразительным музыкальным сопровождением.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

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3-5 ноября. Мюзикл «Сүймөнкул»

Мюзикл, посвященный судьбе известного актера, народного артиста СССР Суйменкула Чокморова.

Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

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3-6 ноября. Спектакли

Покажут драмы «Бейтааныш» и «Саманчынын жолу», а также киносказку-спектакль «Чоң казат» (на двух языках).

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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3-6 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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22 октября — 6 ноября. Выставка «Графика»

В экспозиции представлены работы известных мастеров и представителей молодого поколения. В ней примут участие художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы, скульпторы и керамисты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.  

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23 октября — 8 ноября. Выставка Виктора Шестопала «Век вдохновения и преданности искусству»

На выставке зрители смогут увидеть как знаковые работы прошлых лет, так и произведения последнего десятилетия: пронзительные работы «Дети войны», «Мать», «Отец», «Господи, дай мир этой земле», философскую серию портретов-рельефов великих мыслителей и литераторов и новую работу «Мечта поколений».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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27 октября — 8 ноября. Выставка «Прекрасный Китай — художественный Синьцзян»

На выставке представлены живопись и фотография.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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28 октября — 8 ноября. Выставка «Венгерские народные сказки»

Посетители смогут погрузиться в удивительный мир венгерского фольклора, наполненный яркими орнаментами, мудрыми историями и самобытной эстетикой народного искусства. 1 ноября с 14.30 до 17.30 в кинозале музея состоятся показы венгерских анимационных фильмов.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

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1-14 ноября. Выставка Нурлана Турдукулова

В экспозиции представлены цветы из сада автора, абстрактная живопись и работы, созданные на озере Иссык-Куль.

Галерея «Artmemo», 14.00 (открытие).

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3 ноября. Показ кыргызского кино

Состоятся показ и обсуждение фильма «Дилетант» (1987) в рамках встреч киноклуба QARASH LAB.

ТРЦ «Дордой Плаза», 18.30.    

4 ноября. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

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 5 ноября. Концерт «Күз кайрыктары»

Концерт объединяет артистов, представляющих различные музыкальные стили и жанры — от традиционной музыки до современной. В программе концерта — уникальные композиции, специально созданные для этого события, а также известные мелодии, передающие осеннюю атмосферу.

Дворец спорта имени  Каба уулу  Кожомкула, 18.00.

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5-6 ноября. Выступление Алмаза Аманбаева

Вас ждет замечательная программа, полная новых шуток и отличного настроения. Этот вечер подарит вам море смеха и незабываемые эмоции.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.  

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5 ноября. Кинопремьеры

«Шкатулка проклятия. Зло внутри» (ужасы). Группа студентов получает посылку с загадочной шкатулкой от неизвестного отправителя. Открывшие ее умирают жуткой смертью. Оставшимся друзьям предстоит выяснить: кто или что стоит за этим проклятием и как избежать страшной участи.

«Как поймать Деда Мороза» (комедия). Семилетняя Зои устала терпеть выходки своего обидчика и просит у Деда Мороза необычный подарок, который поможет ей отомстить. Но в рождественское утро девочка получает совсем не то, чего ожидала. Уверенная, что произошла ошибка, она решает во что бы то ни стало найти самого Деда Мороза и заставить его все исправить.

«Зверь» (боевик). Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.

«Кот в шляпе» (мультфильм). Кот работает в Институте воображения и вдохновения. Однажды его отправляют на задание к брату и сестре, которые не знают, чем заняться.

«Фьорд» (триллер). В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.

6 ноября. Драма «Исповедь»

Артист театра Медербек Дуйшеналиев создал моноспектакль, который заставляет зрителя задуматься о самых сокровенных струнах человеческой души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00. 

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6 ноября. Концерт «Кыз-жигит сармерден»

Долгожданный осенний «Сармерден», которого с нетерпением ждет наш народ, соберет известных исполнителей Кыргызстана, лучших представителей культуры.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.  

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