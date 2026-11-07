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От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

12:00, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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С 9 по 15 ноября главным событием для любителей фэнтези станет выход третьего сезона масштабного сериала «Властелин колец: Кольца власти», где сюжет разворачивается в разгар войны Эльфов и Саурона.

Россия представит стильную криминальную драму «Тяжелый люкс» с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским о подпольном бизнесе брендовых сумок и мистических «Очарованных». Любители динамичного кино оценят шпионский боевик «12 12 12» про ограбление в Цюрихе, напряженный триллер «Хорошая дочь».

1

«12 12 12», боевик, премьера (13 ноября)

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Сюжет охватывает три напряженных этапа дерзкого ограбления в Цюрихе: 12 месяцев кропотливой подготовки к преступлению, 12 часов непосредственного захвата и 12 дней после него, когда преступники пытаются скрыться с добычей. На протяжении всего повествования безжалостные агенты ФБР преследуют гениального криминального мастера по всей Европе, шаг за шагом затягивая петлю вокруг хитроумного плана.

2

«Тяжелый люкс», криминальная драма, премьера (13 ноября)

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Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой. Чтобы сохранить статус и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов.

Ее единственный союзник — только что освободившийся из колонии брат Серега. Вместе им предстоит с нуля выстроить империю по продаже «пали», столкнувшись с жесткими конкурентами.

Сериал собрал популярных российских актеров — Паулину Андрееву, Ивана Янковского и Юрия Чурсина.

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«Хорошая дочь», криминальная драма, премьера (12 ноября)

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28 лет назад сестры Шарлотта и Саманта Куинн пережили событие, изменившее их жизнь раз и навсегда. Когда новое нападение потрясает маленький город Пайквилл, Шарлотта первой оказывается на месте происшествия. Теперь она юрист, как и ее отец, и вынуждена встретиться лицом к лицу со своими демонами, пока дело разворачивается через одно шокирующее открытие за другим. В конце концов и она, и Саманта задаются вопросом: стоило ли того быть хорошей дочерью?

4

«Властелин колец: Кольца власти», фэнтези, третий сезон (11 ноября)

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В новом сезоне сюжет разворачивается через пять лет после предыдущих событий, в самый разгар войны Эльфов и Саурона. Темный Властелин в новом бронированном облике кует Единое Кольцо в Барад-Дуре, стремясь подчинить Свободные народы и поработить будущих назгулов. Эльфы под предводительством Гиль-галада, Элронда и Галадриэль объединяются для защиты Линдона и Ривенделла, гномы Казад-дума втягиваются в политические распри, а Нуменор балансирует на грани гражданской войны. Тем временем Незнакомец держит путь на восток, в земли Рун, сталкиваясь с интригами Темных Магов.

5

«Очарованные», фэнтези, премьера (13 ноября)

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На тихой окраине городка Искры живут сестры-двойняшки Злата и Марья. Дар хранительницы границы между миром людей и теней пробудился в прилежной Злате, а Марья мечтает о простой жизни. Поссорившись с Соней, она случайно открывает портал в мир теней. Злата погибает, спасая сестру. Теперь у Марьи девять дней, чтобы найти живую воду, спасти Злату и не дать тьме прорваться в мир людей.

Премьеры и новые сезоны сериалов, которые вышли на этой неделе

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