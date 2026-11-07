От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе
С 9 по 15 ноября главным событием для любителей фэнтези станет выход третьего сезона масштабного сериала «Властелин колец: Кольца власти», где сюжет разворачивается в разгар войны Эльфов и Саурона.
Россия представит стильную криминальную драму «Тяжелый люкс» с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским о подпольном бизнесе брендовых сумок и мистических «Очарованных». Любители динамичного кино оценят шпионский боевик «12 12 12» про ограбление в Цюрихе, напряженный триллер «Хорошая дочь».
«12 12 12», боевик, премьера (13 ноября)
Сюжет охватывает три напряженных этапа дерзкого ограбления в Цюрихе: 12 месяцев кропотливой подготовки к преступлению, 12 часов непосредственного захвата и 12 дней после него, когда преступники пытаются скрыться с добычей. На протяжении всего повествования безжалостные агенты ФБР преследуют гениального криминального мастера по всей Европе, шаг за шагом затягивая петлю вокруг хитроумного плана.
«Тяжелый люкс», криминальная драма, премьера (13 ноября)
Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она привыкла к роскоши и считала свою жизнь идеальной, пока случайно не убила любовницу мужа. В одночасье ее глянцевый мир рушится: крепкий брак, близкие подруги, дорогие вещи — все оказывается фальшивкой. Чтобы сохранить статус и остаться на свободе, Ксении приходится заняться опасным бизнесом — продажей поддельных сумок элитных брендов.
Ее единственный союзник — только что освободившийся из колонии брат Серега. Вместе им предстоит с нуля выстроить империю по продаже «пали», столкнувшись с жесткими конкурентами.
Сериал собрал популярных российских актеров — Паулину Андрееву, Ивана Янковского и Юрия Чурсина.
«Хорошая дочь», криминальная драма, премьера (12 ноября)
28 лет назад сестры Шарлотта и Саманта Куинн пережили событие, изменившее их жизнь раз и навсегда. Когда новое нападение потрясает маленький город Пайквилл, Шарлотта первой оказывается на месте происшествия. Теперь она юрист, как и ее отец, и вынуждена встретиться лицом к лицу со своими демонами, пока дело разворачивается через одно шокирующее открытие за другим. В конце концов и она, и Саманта задаются вопросом: стоило ли того быть хорошей дочерью?
«Властелин колец: Кольца власти», фэнтези, третий сезон (11 ноября)
В новом сезоне сюжет разворачивается через пять лет после предыдущих событий, в самый разгар войны Эльфов и Саурона. Темный Властелин в новом бронированном облике кует Единое Кольцо в Барад-Дуре, стремясь подчинить Свободные народы и поработить будущих назгулов. Эльфы под предводительством Гиль-галада, Элронда и Галадриэль объединяются для защиты Линдона и Ривенделла, гномы Казад-дума втягиваются в политические распри, а Нуменор балансирует на грани гражданской войны. Тем временем Незнакомец держит путь на восток, в земли Рун, сталкиваясь с интригами Темных Магов.
«Очарованные», фэнтези, премьера (13 ноября)
На тихой окраине городка Искры живут сестры-двойняшки Злата и Марья. Дар хранительницы границы между миром людей и теней пробудился в прилежной Злате, а Марья мечтает о простой жизни. Поссорившись с Соней, она случайно открывает портал в мир теней. Злата погибает, спасая сестру. Теперь у Марьи девять дней, чтобы найти живую воду, спасти Злату и не дать тьме прорваться в мир людей.