17:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Состояние дорог и отсутствие тротуаров чаще всего беспокоит бишкекчан

Жители и гости столицы продолжают сообщать в рубрику «Агент 024» о проблемах в городской инфраструктуре. В этот раз чаще всего они жаловались на состояние дорог и отсутствие тротуаров.

1Кто ответит за имущество

Читайте по теме
В Бишкеке приступили к сносу гаражей на улице Туголбая Аты
Городские власти запланировали пробить улицу Туголбая Аты (Линейная) от Ибраимова до Торокула Айтматова и уже приступили к сносу гаражей. Владелица одного из них сообщила, что при демонтаже пострадали ее личные вещи.

В мэрии ответили, что после сноса гаража остались старые вещи и бумажные коробки.

«В присутствии сотрудников РУВД Свердловского района составлен акт передачи вещей председателю гаражного кооператива», — сообщили в мэрии.

2Копать не перекопать

Горожане часто жалуются, что отремонтированные недавно дороги уже перекопали. Такие факты отмечены на улицах Тыныстанова и Элебаева.

В первом случае муниципальные службы устранили утечку питьевой воды, во втором — меняют тепловые сети. Работы затронут и перекресток с улицей Медерова. Их завершение запланировано на 23 мая.

В муниципалитете отметили, что дорожное полотно на этих участках будет восстановлено. Вопрос горожан, почему нельзя такие работы проводить до укладки нового асфальта, остался открытым.

3Доступ ограничат

Проход к опасному сооружению через реку Аламедин полностью закроют. В мэрии отметили, что это не мост, а гидротехническое сооружение, которое находится на балансе ЧБУВХ (Чуйского бассейнового управления водного хозяйства).

В рамках проекта развития улично-дорожной сети Бишкека в 2019-2020 годах запланировано продление улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 апреля со строительством моста через реку Аламедин.

4Маршрутки вернутся, вы только ждите

Жители улицы Васильева пожаловались, что из-за плохой дороги по маршрутам № 175 и 270 отказались ездить водители.

В управлении капстроительства мэрии успокоили: ремонт улиц Васильева и Кокчетавской от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года.

5Пешеход сделают

Читайте по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены
До конца месяца обещают сделать пешеходные переходы на улице Дэн Сяопина. Жители ждут этого уже несколько лет.

«Дорогу отремонтировали давно, но подходы к зебре так и не сделали», — сообщили читатели.

Подобную картину можно увидеть и на других, недавно отремонтированных улицах. Например, Абая.

6И появится тротуар

Читайте по теме
Дорожные знаки и ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане
На улице Абдымомунова наконец появится тротуар. Муниципалитет запланировал ее ремонт на участке между проспектом Манаса и улицей Тоголока Молдо в рамках второй фазы реализации проекта развития улично-дорожной сети. Он подразумевает не только замену дорожного полотна, но и обустройство тротуаров и ирригации.

«Все строения, которые вышли за красную линию, при проведении реконструкции снесут», — отметили в мэрии.

7Да будет свет

Жители улицы Сухомлинова пожаловались, что после дождей уличные фонари перестают работать.

В Бишекексвете сообщили, что заменили старые провода, и теперь все светильники работают в штатном режиме.

8Лишили премии

Водителя троллейбуса № 7, который нарушил ПДД, лишили премии, объявили замечание и провели разъяснительную работу. При повторном нарушении пообещали уволить.

Провели разъяснительную беседу по культуре обслуживания пассажиров и с водителем троллейбуса № 6, который курил в салоне.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены
Ремонт трех улиц в Бишкеке идет с опережением
Ремонт завершен. В Бишкеке для проезда транспорта открыли улицу Абая
В Бишкеке приступили к сносу гаражей на улице Туголбая Аты
В Сокулуке в День Победы в местном парке решили выпасти овец
В Бишкеке на улице Элебаева перекопали новый асфальт
Из-за плохой дороги по улице Васильева отказались ездить маршрутки
Пробок не избежать. На путепроводе на Байтика Баатыра начали облицовку стен
Дорожные знаки и ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане
Из-за дождей Бишкектеплосеть не может восстановить дорожное покрытие
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Снос гаражей на&nbsp;Линейной. Строители повредили личные вещи бишкекчанки Снос гаражей на Линейной. Строители повредили личные вещи бишкекчанки
В&nbsp;Бишкеке возле парка &laquo;Ореховая роща&raquo; хотят построить дом. Местные жители против В Бишкеке возле парка «Ореховая роща» хотят построить дом. Местные жители против
В&nbsp;центре Бишкека напротив офиса ПРООН пасут овец В центре Бишкека напротив офиса ПРООН пасут овец
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов