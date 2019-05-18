Состояние дорог и отсутствие тротуаров чаще всего беспокоит бишкекчан

Жители и гости столицы продолжают сообщать в рубрику «Агент 024» о проблемах в городской инфраструктуре. В этот раз чаще всего они жаловались на состояние дорог и отсутствие тротуаров.
1Кто ответит за имущество
В мэрии ответили, что после сноса гаража остались старые вещи и бумажные коробки.
«В присутствии сотрудников РУВД Свердловского района составлен акт передачи вещей председателю гаражного кооператива», — сообщили в мэрии.
2Копать не перекопатьГорожане часто жалуются, что отремонтированные недавно дороги уже перекопали. Такие факты отмечены на улицах Тыныстанова и Элебаева.
В первом случае муниципальные службы устранили утечку питьевой воды, во втором — меняют тепловые сети. Работы затронут и перекресток с улицей Медерова. Их завершение запланировано на 23 мая.
В муниципалитете отметили, что дорожное полотно на этих участках будет восстановлено. Вопрос горожан, почему нельзя такие работы проводить до укладки нового асфальта, остался открытым.
3Доступ ограничатПроход к опасному сооружению через реку Аламедин полностью закроют. В мэрии отметили, что это не мост, а гидротехническое сооружение, которое находится на балансе ЧБУВХ (Чуйского бассейнового управления водного хозяйства).
В рамках проекта развития улично-дорожной сети Бишкека в 2019-2020 годах запланировано продление улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 апреля со строительством моста через реку Аламедин.
4Маршрутки вернутся, вы только ждите
Жители улицы Васильева пожаловались, что из-за плохой дороги по маршрутам № 175 и 270 отказались ездить водители.
В управлении капстроительства мэрии успокоили: ремонт улиц Васильева и Кокчетавской от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года.
5Пешеход сделают
ждут этого уже несколько лет.
«Дорогу отремонтировали давно, но подходы к зебре так и не сделали», — сообщили читатели.
Подобную картину можно увидеть и на других, недавно отремонтированных улицах. Например, Абая.
6И появится тротуар
«Все строения, которые вышли за красную линию, при проведении реконструкции снесут», — отметили в мэрии.
7Да будет свет
Жители улицы Сухомлинова пожаловались, что после дождей уличные фонари перестают работать.
В Бишекексвете сообщили, что заменили старые провода, и теперь все светильники работают в штатном режиме.
8Лишили премии
Водителя троллейбуса № 7, который нарушил ПДД, лишили премии, объявили замечание и провели разъяснительную работу. При повторном нарушении пообещали уволить.
Провели разъяснительную беседу по культуре обслуживания пассажиров и с водителем троллейбуса № 6, который курил в салоне.
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