Состояние дорог и отсутствие тротуаров чаще всего беспокоит бишкекчан

Жители и гости столицы продолжают сообщать в рубрику «Агент 024» о проблемах в городской инфраструктуре. В этот раз чаще всего они жаловались на состояние дорог и отсутствие тротуаров.

1 Кто ответит за имущество

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Городские власти запланировали пробить улицу Туголбая Аты (Линейная) от Ибраимова до Торокула Айтматова и уже приступили к сносу гаражей. Владелица одного из них сообщила , что при демонтаже пострадали ее личные вещи.

В мэрии ответили, что после сноса гаража остались старые вещи и бумажные коробки.

«В присутствии сотрудников РУВД Свердловского района составлен акт передачи вещей председателю гаражного кооператива», — сообщили в мэрии.

2 Копать не перекопать

Горожане часто жалуются, что отремонтированные недавно дороги уже перекопали. Такие факты отмечены на улицах Тыныстанова

В первом случае муниципальные службы устранили утечку питьевой воды, во втором — меняют тепловые сети. Работы затронут и перекресток с улицей Медерова. Их завершение запланировано на 23 мая.

В муниципалитете отметили, что дорожное полотно на этих участках будет восстановлено. Вопрос горожан, почему нельзя такие работы проводить до укладки нового асфальта, остался открытым.

3 Доступ ограничат

Проход к опасному сооружению через реку Аламедин полностью закроют. В мэрии отметили, что это не мост, а гидротехническое сооружение, которое находится на балансе ЧБУВХ (Чуйского бассейнового управления водного хозяйства).

В рамках проекта развития улично-дорожной сети Бишкека в 2019-2020 годах запланировано продление улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 апреля со строительством моста через реку Аламедин.

4 Маршрутки вернутся, вы только ждите

Жители улицы Васильева пожаловались, что из-за плохой дороги по маршрутам № 175 и 270 отказались ездить водители.

В управлении капстроительства мэрии успокоили: ремонт улиц Васильева и Кокчетавской от улицы Тоголока Молдо до бульвара Махатмы Ганди запланирован в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети в ближайшие два года.

5 Пешеход сделают

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До конца месяца обещают сделать пешеходные переходы на улице Дэн Сяопина. Жители ждут этого уже несколько лет.

«Дорогу отремонтировали давно, но подходы к зебре так и не сделали», — сообщили читатели.

Подобную картину можно увидеть и на других, недавно отремонтированных улицах. Например, Абая.

6 И появится тротуар

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На улице Абдымомунова наконец появится тротуар. Муниципалитет запланировал ее ремонт на участке между проспектом Манаса и улицей Тоголока Молдо в рамках второй фазы реализации проекта развития улично-дорожной сети. Он подразумевает не только замену дорожного полотна, но и обустройство тротуаров и ирригации.

«Все строения, которые вышли за красную линию, при проведении реконструкции снесут», — отметили в мэрии.

7 Да будет свет

Жители улицы Сухомлинова пожаловались, что после дождей уличные фонари перестают работать.

В Бишекексвете сообщили, что заменили старые провода, и теперь все светильники работают в штатном режиме.

8 Лишили премии

Водителя троллейбуса № 7, который нарушил ПДД, лишили премии, объявили замечание и провели разъяснительную работу. При повторном нарушении пообещали уволить.

Провели разъяснительную беседу по культуре обслуживания пассажиров и с водителем троллейбуса № 6, который курил в салоне.

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