18:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Снос гаражей на Линейной. Строители повредили личные вещи бишкекчанки

Во время сноса гаража на улице Туголбая Аты (бывшая Линейная) в Бишкеке строители повредили личные вещи. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Мы для чиновников, видимо, не люди. Вчера мой личный гараж снесли без моего присутствия. Там хранились вещи и техника после переезда на съемную квартиру. Все не поместилось в «однушку» и пришлось часть сложить в гараже. После такой «работы» я до ночи разбирала свои вещи, пытаясь найти то, что уцелело», — рассказала бишкекчанка.

Напомним, снос гаражей начали накануне. При пробивке улицы Туголбая Аты (бывшей Линейной) под снос попадают как облегченные постройки, так и капитальные строения. Владельцы двух гаражных кооперативов выступают категорически против.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 2987
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мэрия демонтировала летнюю площадку кафе «Золотая бочка»
Мэрия Бишкека демонтировала киоск, принадлежащий Нурлану Мотуеву
В Бишкеке продолжают демонтировать незаконно установленные объекты
В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных построек и рекламных конструкций
Почти два миллиона сомов потратит «Тазалык» на демонтаж незаконных построек
Почти 2 миллиона сомов задолжал мэрии Бишкека владелец рекламного щита
На Ошском рынке демонтировали незаконные конструкции и торговые прилавки
В Бишкеке убирают незаконные рекламные щиты
Почти 350 гаражей снесли в микрорайоне «Восток-5»
Владельцы заявляют, что их гаражи в микрорайоне «Восток-5» сносят незаконно
Популярные новости
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за&nbsp;неправильную парковку Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
В&nbsp;Бишкеке возле парка &laquo;Ореховая роща&raquo; хотят построить дом. Местные жители против В Бишкеке возле парка «Ореховая роща» хотят построить дом. Местные жители против
Голубь превысил скорость. Нарушение зафиксировала в&nbsp;Германии дорожная камера Голубь превысил скорость. Нарушение зафиксировала в Германии дорожная камера
Ребенок на&nbsp;переднем сиденье. Милиционер нарушил Правила дорожного движения Ребенок на переднем сиденье. Милиционер нарушил Правила дорожного движения
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов