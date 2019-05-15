Снос гаражей на Линейной. Строители повредили личные вещи бишкекчанки

Во время сноса гаража на улице Туголбая Аты (бывшая Линейная) в Бишкеке строители повредили личные вещи. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Мы для чиновников, видимо, не люди. Вчера мой личный гараж снесли без моего присутствия. Там хранились вещи и техника после переезда на съемную квартиру. Все не поместилось в «однушку» и пришлось часть сложить в гараже. После такой «работы» я до ночи разбирала свои вещи, пытаясь найти то, что уцелело», — рассказала бишкекчанка.

Напомним, снос гаражей начали накануне. При пробивке улицы Туголбая Аты (бывшей Линейной) под снос попадают как облегченные постройки, так и капитальные строения. Владельцы двух гаражных кооперативов выступают категорически против.

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