Бишкекчане несколько лет ждут, что доделают пешеходные переходы на Дэн Сяопина

Пешеходный переход на перекрестке улицы П.Лумумбы и проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке упирается в столб. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Дорогу здесь отремонтировали несколько лет назад, но подходы к зебре так и не сделали. В дождливую погоду приходится идти по проезжей части.

По словам читателя, такая же ситуация и с другой стороны улицы П.Лумумбы: подхода к пешеходному переходу там нет.

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