17:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Бишкекчане вынуждены переходить через реку Аламедин по опасному сооружению

Бишкекчане вынуждены переходить через реку Аламедин по опасному сооружению. Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

В районе улиц Шопена и Саякбая Каралаева нет моста через реку Аламедин. Горожане вынуждены переходить по гидротехническому сооружению.

«Как там еще никто себе шею не сломал, непонятно. Призываю мэрию Бишкека озаботиться этим местом, пока там не случилась беда. Сделать его безопасным для прохождения либо закрыть проход. На данный момент это место повышенной опасности для здоровья и жизни граждан», — написал пользователь Ильдар Биккенин.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае туристы оборвали канатный мост и едва не рухнули в реку
Жители Бишкека просят отремонтировать мост на улице Ауэзова
Новые мосты Бишкека. Два пишем, два в уме
В Бишкеке для автомобильного движения открыли два новых моста
Никто не пострадает. Мост возле школы № 48 починили
Опасный мост у школы № 48 в Бишкеке пока чинить не будут
Горожане просят починить опасный мост возле школы № 48
Мусорная куча растет под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке
В переходе за Ленинской райадминистрацией нет освещения. Есть риск ДТП
Самый опасный мост в России: по нему страшно ходить, а люди едут на КамАЗах
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за&nbsp;неправильную парковку Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
Два медведя устроили жесткую разборку прямо во&nbsp;дворе дома в&nbsp;Нью-Джерси Два медведя устроили жесткую разборку прямо во дворе дома в Нью-Джерси
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в&nbsp;аэропортах ОАО «МАМ» создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в аэропортах
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Сапарыбыз бир 3 года»
Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий c&nbsp;LG&nbsp;Electronics Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics
Как построить бизнес на&nbsp;уборке? Как построить бизнес на уборке?