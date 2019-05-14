Бишкекчане вынуждены переходить через реку Аламедин по опасному сооружению. Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

В районе улиц Шопена и Саякбая Каралаева нет моста через реку Аламедин. Горожане вынуждены переходить по гидротехническому сооружению.

«Как там еще никто себе шею не сломал, непонятно. Призываю мэрию Бишкека озаботиться этим местом, пока там не случилась беда. Сделать его безопасным для прохождения либо закрыть проход. На данный момент это место повышенной опасности для здоровья и жизни граждан», — написал пользователь Ильдар Биккенин.