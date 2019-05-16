Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия рапортует об успехах, а горожане возмущены

Мэрия Бишкека отчиталась о завершении дорожно-ремонтных работ на улице Абая. Новость вроде порадовала, но без ложки дегтя не обошлось. Тротуар остался без внимания. В этом году его ремонт не запланирован.

Без скандалов не обошлось

Дороги в столице ремонтируются в рамках двух грантов КНР. Только один из них — «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» — предусматривает ремонт и расширение дорожного полотна, а также обустройство тротуаров, ирригации, на отдельных участках освещение. Он разделен на три фазы. Во время первой в 2017-2018 годах отремонтировали 49 улиц протяженностью около 100 километров .

Фото 24.kg. улица Абая

Не обошлось без скандалов с населением. Самым громким стало противостояние местных жителей с городскими властями на улице Токтоналиева (Душанбинской).

Люди протестовали против массовой вырубки деревьев и расширения улицы. Кстати, ее ремонт до сих пор не завершили. То ли проектировщики ошиблись, то ли лица, принимающие решение, но продолжение улицы должно затронуть часть Ботанического сада.

Из-за возмущения горожан работы приостановили. Их планировали продолжить в этом году. Однако выяснилось, что для этого как минимум придется нарушить законодательство страны — территория Ботсада относится к особо охраняемым, а значит, для ее изъятия требуется постановление правительства.

Фото из архива 24.kg. Мост на улице Токтоналиева

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Сыграло роль и гражданское сообщество, вставшее на защиту сада. В итоге муниципалитет приостановил расширение улицы Каракульской (продолжение Токтоналиева). Правда, и альтернативный вариант не предложил.Вторая фаза затронет 60 улиц протяженностью свыше 70 километров. Работы еще не начали, а противостояние с жителями уже началось. Возмущение горожан вызвало сообщение о том, что для ремонта дорог хотят вырубить около 4 тысяч деревьев. После мэрия пошла на попятный. Сначала сказали, что в это количество попали и больные деревья, и кустарники, и пеньки. А потом пригласили активистов на выезды по улицам, чтобы вместе пересчитать, сколько деревьев сохранить не получится.

Пока муниципалитет ремонтирует дороги по второму проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

Большую их часть сделали в 2018 году. Осталось всего пять улиц. И мэрия уже отчитывается, что работы идут с опережением графика.

Фото 24.kg. улица Абая

Вынужденный риск

Но стахановские темпы придутся по душе разве что автомобилистам, которым ехать по новенькой дороге одно удовольствие. А вот пешеходы радости не разделяют. Им и дальше придется преодолевать полосы препятствий, в которые превратились остатки тротуаров. При этом только с одной стороны. А возле пересечения улицы Абая с улицей Горького обочины превратили в парковки для СТО и магазинов.

Обойти участок улицы здесь можно только по проезжей части.

В управлении капитального строительства сообщили, что так как проектом ремонт тротуара не предусмотрен, то и делать его они не будут. Этим должен заняться Бишкекасфальтсервис. Там заявили, что тротуар на Абая в титульный список не включен.

«У меня много претензий к ремонту дороги. Во-первых, делали почти два месяца, то клали асфальт, то снимали. Техникой разрушили канализационные люки и просто их накрыли листами. Здесь арык был, остатками асфальта, камнями завалили, как теперь поливать будем? Когда копали, повредили водопроводную трубу. Потом ее просто замотали и закопали. Но она подтекает. Кто должен наводить порядок?» — возмущается местный житель Эржан.

«Они даже не довели тротуары до пешеходных переходов через улицу Медерова. Люди должны по бездорожью ходить?» — добавил он.

Мужчина недоумевает, почему нельзя все делать одновременно и доводить до логического завершения?