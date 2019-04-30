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Агент 024

Водитель троллейбуса в Бишкеке курил в салоне

Водитель троллейбуса маршрута № 6 в Бишкеке курил за рулем. Видео 24.kg прислал читатель.

«Почти половина водителей троллейбусного маршрута № 6 курят прямо за рулем. Пассажиры в салоне дышат этими ядами. На просьбу перестать курить водители по-разному отвечают, кто-то хомит, а кто-то на время прекращает. Огромная просьба — разобраться с этим мэрии и соответствующим службам», — написал он.

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