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Агент 024

После дождей уличные фонари на улицах Сухомлинова и Шакирова перестают работать

После осадков уличные фонари на улице Сухомлинова перестают работать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в 2018 году заменили старые светильники на светодиодные.

«Они горят довольно ярко, но во время осадков фонари по улице Сухомлинова от улицы Токтоналиева в восточную сторону перестают работать. Аналогичная ситуация на улице Шакирова в районе Национального центра онкологии и гематологии. Тяжелобольным пациентам центра и посетителям крайне сложно передвигаться в темное время суток», — сообщил он.

читателя
Фото читателя. Оранжевым отмечены участки, где не работают во время осадков светильники

Читатель предположил, что заменены лишь светильники, а кабели и автоматы остались старыми. Он отметил, что жители обращались к мэру столицы.

«Нам сообщили, что начальнику МП «Бишкексвет» поручили устранить недостатки, но воз и ныне там», — написал он.

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