Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Абдымомунова

В Бишкеке на улице Абдымомунова (Кирова), между улицей Тоголока Молдо и проспектом Манаса, исчез тротуар. Об этом в группе «Черный список» в Facebook сообщил Максат Тентимишов.

По его словам, с одной стороны пешеходный тротуар исчез полностью, а с другой он то появляется, то исчезает.

«В этой вакханалии участвовали как строительные компании, так и частные лица, а также банк. Все это происходит на глазах у прокуратуры Бишкека, расположенной прямо на этой улице и призванной обеспечить соблюдение законности», — написал он.

пешеходам приходится ходить по автомобильной дороге, подвергая себя риску быть сбитыми машинами.

Максат Тентимишов просит мэрию Бишкека вернуть жителям города тротуары, а то

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