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Агент 024

В Бишкеке на улице Элебаева перекопали новый асфальт

В Бишкеке на улице Элебаева в районе пересечения с улицей Медерова перекопали асфальт. Об этом в группе «Черный список» в Facebook сообщил пользователь Juma Ban.

«Улицу Элебаева классно отремонтировали летом 2018 года. Затратили немало государственных денег. И через восемь месяцев опять всю перекопали, покрытие полностью разрушили. Кто вернет деньги? Почему нет согласованности между разными службами города? Почему нет штрафных санкций?» — написал он.

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