8 августа состоятся выборы мэра Бишкека

ЦИК Кыргызстана определился с датой проведения выборов мэра Бишкека.

По данным ведомства, выборы градоначальника пройдут 8 августа. Решение принято на заседании ЦИК.

19 июля премьер-министр подписал распоряжение об освобождении от должности мэра столицы Албека Ибраимова.

Выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. За проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Албек Ибраимов по решению суда арестован до 29 августа. Ему предъявлены обвинения в растрате и коррупции.