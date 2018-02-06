Жогорку Кенеш-2018. Во сколько обходятся нам депутаты

Из республиканского бюджета на содержание парламента Кыргызстана на 2018 год выделено 786,6 миллиона сомов. Ежегодно эта сумма только увеличивается, несмотря на то что популистски депутаты якобы отказываются от привилегий и призывают к экономии бюджетных денег.

Экономить на себе депутаты парламента шестого созыва не намерены. К 2020 году на содержание Жогорку Кенеша уже выделят более 800 миллионов сомов.

И это только прогноз бюджета. Как показывает многолетняя практика, уточненные цифры по итогам года всегда выше.

ИА «24.kg» изучило план закупок Жогорку Кенеша на 2018 год и выяснило, сколько миллионов сомов депутаты потратят на связь, онлайн-трансляцию заседаний, ремонт туалетов, встречу гостей.

В прошлом году в зале пленарных заседаний Жогорку Кенеша появились новые камеры, на которые потратили 11,9 миллиона сомов, хотя поступили предложения купить оборудование дешевле. Депутаты первое время очень боялись пристального внимания общественности и высокого качества изображения, которое не скрывает нюансов, в том числе и во внешнем виде. Под пристальным наблюдением

А вот чтобы выступления народных избранников транслировалось по телеканалу «Пирамида» необходимы миллионы. Так, согласно плану закупок-2018, на услуги интернет-связи выделено 1,5 миллиона сомов. За онлайн-трансляцию заседаний в Интернете придется заплатить 530 тысяч сомов в год. Запись, монтаж, трансляция, выдача разрешений и частотных присвоений для радио «Парламент» обойдется еще в 3,4 миллиона сомов.

За прямую трансляцию через ТРК «Пирамида» парламент платит 4 миллиона сомов.

В эту категорию закупок входит и оплата телефонной связи. Аппарат Жогорку Кенеша тратит 3,8 миллиона за абонентскую плату и распечатку звонков. Расходы на оптоволоконную линию составляют 120 тысяч сомов, фельдсвязь — 20 тысяч сомов, отправку писем — 150 тысяч сомов.

Еще в Жогорку Кенеше намерены модернизировать систему электронного голосования путем внедрения биометрических данных. На эти цели заложено 1,7 миллиона сомов. Надеемся, трата оправдает себя. И депутаты не будут бегать по залу, голосуя за отсутствующих коллег.

Комфортные условия

Несмотря на то что депутаты с радостью приняли от Китая техническую помощь в виде кресел, диванов, столов и бытовой техники на сумму один миллион сомов, им этого, судя по всему, мало.

В 2018 году 350 тысяч сомов планируется потратить на кондиционеры, 120 тысяч сомов на холодильники, 36 тысяч сомов на телевизоры.

800 тысяч сомов заложено на «прочие» расходы, которые потратят на переплет документов и дверные таблички.

Больше одного миллиона сомов заложено на ремонт туалетов и 460 тысяч сомов на установку пандусов. В 2017 году Жогорку Кенеш уже хотел заменить пандусы, но позже тендер отменили.

Куда важнее представительские расходы. Официальные приемы и культурная программа для зарубежных делегаций, цветы, сувениры и пакеты для подарков обойдутся налогоплательщикам в 13 миллионов сомов. Еще 618,7 тысячи сомов потратят на аренду машин для приема гостей.

На химчистку ковров и мягкой мебели заложено 170 тысяч сомов, на стирку белья — 150 тысяч сомов, на дезинфекцию здания — 80 тысяч сомов. Видимо, еще свежи в памяти народных избранников клопы, которые завелись в бюро пропусков.

Приходится парламенту и арендовать кабинеты в соседнем здании Дома профсоюзов. Годовая оплата составляет 750 тысяч сомов.

С прошлого года Жогорку Кенеш не может купить шторы и тюль. Изначально на покупку закладывали более одного миллиона сомов. К поставщикам выставляли определенные условия, требуя ткань итальянского производства. В этом году на шторы готовы потратить 750 тысяч сомов.

Машин нет, а расходы есть

Еще в 2015 году депутаты отказались от служебных машин. Обосновали они это экономией бюджетных средств. В год на одного водителя тратилось 356 тысяч сомов. Сократив их, парламентарии наделись сэкономить более 50 миллионов сомов.Однако расходы на содержание автомобилей и гаража все равно остались.

Гараж Жогорку Кенеша планирует построить навес для АЗС за 32 тысячи сомов. Ежемесячно на охрану территории выделяется 138,7 тысячи сомов.

На чехлы для служебных машин предусмотрено 60 тысяч сомов, на химчистку — 185 тысяч сомов, на техосмотр — 33 тысячи сомов.

Не исключено, что появятся и непредвиденные расходы. Депутат Камчыбек Жолдошбаев уже предложил вернуть коллегам служебные машины. Ему стыдно проезжать мимо в теплом авто, когда его коллеги вынуждены добираться на работу на общественном транспорте.

В планах у Жогорку Кенеша на 2018 год закупить товары и услуги на 125,6 миллиона сомов.

Как видно, никакой экономии бюджетных средств нет. Есть увеличивающиеся год от года расходы. Достаточно еще раз посмотреть на расходы депутатов в прошлом году.

Итоги 2017-го

По данным Министерства финансов, в 2017 году Жогорку Кенеш больше всего потратил на зарплату — 474,05 миллиона сомов. При этом дополнительные выплаты и компенсации превысили основную зарплату. На это ушло 221,5 миллиона сомов. Еще 92,7 миллиона сомов составили надбавки. Расходы на основную зарплату равны 156 миллионам сомов.

Одной из затратных статьей является приобретение товаров и услуг. На эти цели израсходовано 89,9 миллиона сомов. На уплату социальных взносов потрачено 72,8 миллиона сомов.

На обучение государственных служащих потрачено всего... 1,8 тысячи сомов, а на представительские расходы — 70,9 миллиона сомов. Расходы на служебные поездки составили 18,1 миллиона сомов, на машины и оборудование — 22,8 миллиона сомов, на связь — 9,6 миллиона сомов.