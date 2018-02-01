Он надвигает шапку на глаза. Депутату стыдно, что коллеги ездят на маршрутках

Депутату Жогорку Кенеша Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.
Камчыбеку Жолдошбаеву, по его собственному признанию, приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.
«Служебные машины, от которых мы отказались, используют другие. Прошу включить данный вопрос в повестку дня и обсудить его без журналистов», — сказал Камчыбек Жолошбаев.
Депутаты не раз говорили, что не готовы отказаться от привилегий.