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Власть

Он надвигает шапку на глаза. Депутату стыдно, что коллеги ездят на маршрутках

Депутату Жогорку Кенеша Камчыбеку Жолдошбаеву стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

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Камчыбеку Жолдошбаеву, по его собственному признанию, приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине.

«Служебные машины, от которых мы отказались, используют другие. Прошу включить данный вопрос в повестку дня и обсудить его без журналистов», — сказал Камчыбек Жолошбаев.

Депутаты не раз говорили, что не готовы отказаться от привилегий.
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