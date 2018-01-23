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Власть

На что в 2017 году Жогорку Кенеш потратил 762,6 миллиона сомов

Из бюджета в 2017 году Жогорку Кенеш потратил 762,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов КР.

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Больше всего средств ушло на зарплату — 474,05 миллиона сомов. При этом дополнительные выплаты и компенсации превышают основную зарплату. На это потрачено 221,5 миллиона сомов. Еще 92,7 миллиона сомов потратили на надбавки. Расходы на основную зарплату составили 156 миллионов сомов.

Еще одной затратной статьей является приобретение товаров и услуг. На эти цели израсходовано 89,9 миллиона сомов. На уплату социальных взносов потрачено 72,8 миллиона сомов.

На обучение государственных служащих потрачено всего... 1,8 тысячи сомов, а на представительские расходы — 70,9 миллиона сомов.

Расходы на служебные поездки составили 18,1 миллиона сомов, на машины и оборудование — 22,8 миллиона сомов, на связь — 9,6 миллиона сомов.
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