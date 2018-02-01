«Стыдливые» депутаты. Краснели перед новыми камерами, стесняясь прыщей и морщин

«Стыдливые» депутаты боялись предстать в неприглядном виде перед новыми видеокамерами, установленными в зале пленарных заседаний. Об этом ИА «24.kg» рассказали в аппарате Жогорку Кенеша.

После установки новых камер в зале заседаний Жогорку Кенеша многие депутаты возмущались, что их показывают крупным планом: видны прыщи, вспотевшие лбы и покрасневшие лица.

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Как отмечают очевидцы, через время члены ЖК смирились с тем, что постоянно находятся под камерами. Многие депутаты стали следить за своей внешностью тщательнее и одеваться более опрятно.

Напомним, сегодня депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев не знал, куда деться от стыда. Он поведал, как ему стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках.

За камеры, купленные по наивысшей цене, депутатам, видимо, не стыдно. В тендере участвовало три компании-поставщика. Двое предложили оснастить парламент камерами за 10,5 и 9,9 миллиона сомов, но народные избранники предпочли оборудование за 11,9 миллиона сомов.