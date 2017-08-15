В Жогорку Кенеше заменят пандусы. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Управление делами ЖК КР объявило тендер на 460 тысяч сомов, которые намерены потратить на установку пандусов. Ожидается, что их заменят на северной и западной сторонах «Белого дома», а также в бюро пропусков.

Старые пандусы планируется демонтировать.

Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении, или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.