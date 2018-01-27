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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Абдыбек Дюшалиев пришел вместо отказавшегося от депутатского мандата Омурбека Бабанова.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Абдыбек Дюшалиев приносит присягу на пленарном заседании парламента

Ранее он возглавлял Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе.

Эльвира Темир стала пресс-секретарем спикера парламента Кыргызстана.

Она работала журналистом в пяти созывах парламента. До марта 2016 года трудилась политическим обозревателем в газете «Вечерний Бишкек». С марта по сентябрь 2016-го Эльвира Темир работала в ИА «24.kg».

Адилет Бекбоев стал заместителем председателя Фонда по управлению госимуществом.

Он стал зампредседателя вместо Бакытбека Мураталиева.

из Интернета
Фото из Интернета. Адилет Бекбоев стал зампредседателя Фонда по управлению госимуществом
Адилет Бекбоев родился 4 июля 1980 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет (юридический факультет).

2002-2004 — главный специалист международно-правового отдела Главного управления законопроектной деятельности Министерства юстиции КР;
2004-2005 — правовой эксперт по вопросам информационной безопасности проекта на административном уровне ПРООН, правовой консультант проекта по информатизации Всемирного банка в Кыргызстане по вопросам информационной безопасности;
2005-2006 — юрист ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики»;
с 2006 — работа в Кыргызской государственной юридической академии при правительстве;
2008-2010 — председатель городского комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии Бишкека;
2012-2014 — советник директора Фонда по управлению государственным имуществом;
2015 — заместитель министра образования и науки;
с 2015-го — заместитель заведующего отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства.

Валерия Новикова избрали президентом Федерации современного пятиборья.

На пост главы федерации был выдвинут один кандидат — ее нынешний президент Валерий Новиков. Делегаты проголосовали единогласно и выбрали его еще на один четырехлетний срок. Новиков также является вице-президентом азиатской конфедерации.

Генеральным секретарем утвержден Виктор Мальцев.

О кадровых перестановках с 15 по 19 января читайте здесь.
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