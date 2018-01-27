Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Абдыбек Дюшалиев пришел вместо отказавшегося от депутатского мандата Омурбека Бабанова.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Абдыбек Дюшалиев приносит присягу на пленарном заседании парламента

Ранее он возглавлял Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе.

Эльвира Темир стала пресс-секретарем спикера парламента Кыргызстана.

Она работала журналистом в пяти созывах парламента. До марта 2016 года трудилась политическим обозревателем в газете «Вечерний Бишкек». С марта по сентябрь 2016-го Эльвира Темир работала в ИА «24.kg».

Адилет Бекбоев стал заместителем председателя Фонда по управлению госимуществом.

Он стал зампредседателя вместо Бакытбека Мураталиева.

Фото из Интернета. Адилет Бекбоев стал зампредседателя Фонда по управлению госимуществом родился 4 июля 1980 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет (юридический факультет).

2002-2004 — главный специалист международно-правового отдела Главного управления законопроектной деятельности Министерства юстиции КР;

2004-2005 — правовой эксперт по вопросам информационной безопасности проекта на административном уровне ПРООН, правовой консультант проекта по информатизации Всемирного банка в Кыргызстане по вопросам информационной безопасности;

2005-2006 — юрист ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики»;

с 2006 — работа в Кыргызской государственной юридической академии при правительстве;

2008-2010 — председатель городского комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии Бишкека;

2012-2014 — советник директора Фонда по управлению государственным имуществом;

2015 — заместитель министра образования и науки;

с 2015-го — заместитель заведующего отделом образования, культуры и спорта аппарата правительства.

Валерия Новикова избрали президентом Федерации современного пятиборья.

На пост главы федерации был выдвинут один кандидат — ее нынешний президент Валерий Новиков. Делегаты проголосовали единогласно и выбрали его еще на один четырехлетний срок. Новиков также является вице-президентом азиатской конфедерации.

Генеральным секретарем утвержден Виктор Мальцев.

О кадровых перестановках с 15 по 19 января читайте здесь.